Windows Server 2025 uradno na voljo

Microsoft je uradno predstavil Windows Server 2025, najnovejšo različico svojega strežniškega operacijskega sistema, ki je zasnovana z mislijo na varnost in zmogljivost. Nova različica prinaša večplastne varnostne funkcije, vključno z izboljšano podporo za kriptografijo v Active Directory, okrepljeno zaščito protokola SMB pred kibernetskimi grožnjami ter uvedbo Delegate Managed Service Accounts (dMSA) za boljše upravljanje gesel in večjo preglednost za administratorje.

Na področju varnosti Windows Server 2025 uvaja Credential Guard, ki je privzeto omogočen na sistemih z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Ta funkcionalnost ščiti NTLM poverilnice in Kerberosove vstopne listine (TGT), s čimer zmanjšuje tveganje nepooblaščenega dostopa.

Active Directory je doživel pomembne posodobitve, vključno z novimi zmožnostmi za obnovitev objektov, podporo za velikost strani baze podatkov do 32k in okrepljeno varnost za zaupne atribute. Te izboljšave omogočajo boljšo centralizirano in varno upravljanje omrežnih virov ter olajšajo nadzor dostopa in dovoljenj.

Poleg varnostnih izboljšav Windows Server 2025 ponuja tudi napredne funkcionalnosti za oblak. Ena izmed ključnih novosti je uvedba funkcionalnosti ‘hotpatching’, ki omogoča posodabljanje določenih aplikacij brez potrebe po ponovnem zagonu sistema, kar zmanjšuje izpad delovanja in izboljšuje zanesljivost. Ta funkcionalnost je uporabna tako za fizične strežnike kot za virtualne stroje, ne glede na to, ali so nameščeni lokalno ali v oblaku.

V skladu z naraščajočim pomenom umetne inteligence je Microsoft v Windows Server 2025 vključil podporo za delitev GPU in izboljšano zmogljivost NVMe shranjevanja, kar omogoča do 60 % boljšo zmogljivost vhodno-izhodnih operacij v primerjavi z Windows Server 2022. To omogoča hitrejše in učinkovitejše izvajanje aplikacij, ki temeljijo na umetni inteligenci. Na področju shranjevanja podatkov Windows Server 2025 uvaja tudi podporo za datotečni sistem ReFS na Dev Drive, ki omogoča "block cloning" za hitrejše kopiranje datotek.

Na področju virtualizacije je uvedena tehnologija Accelerated Networking (AccelNet), ki poenostavlja upravljanje Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) za navidezne stroje. AccelNet zmanjšuje zakasnitve in obremenitev procesorja, kar izboljšuje zanesljivost in hitrost komunikacije med navideznimi stroji v gruči.

Za lažji nadzor delovanja strežnikov v realnem času je Microsoft dodal orodje DTrace, ki omogoča podrobno analizo procesov, virov in aplikacij ter pomaga pri prepoznavanju ozkih grl in optimizaciji sistema.

Ob izidu Windows Server 2025 je Microsoft predstavil tudi System Center 2025, orodje za upravljanje velikih skupin računalnikov. System Center 2025 omogoča oddaljeno upravljanje, nameščanje popravkov, distribucijo programske opreme, uvajanje operacijskih sistemov in upravljanje inventarja, kar poenostavlja administracijo IT okolij.

Microsoft je obljubil, da bo nove funkcionalnosti prinesel tudi v obstoječe različice Windows Server, kot so 2016, 2019 in 2022, kar kaže na zavezanost podjetja k dolgoročni podpori in izboljšavam svojih izdelkov. Windows Server 2025 je že na voljo in bo predstavljen na dogodku Microsoft Ignite v Chicagu. Za podjetja je pomemben tudi podatek, da bo Windows Server 2025 imel podporo do 10. oktobra 2034, kar zagotavlja dolgoročno stabilnost in varnost naložbe.

tuQSY6gDeK4