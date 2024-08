Windows Recall se oktobra vrača

Microsoft bo oktobra ponovno poizkusil s funkcijo, ki so jo prvikrat uvedli tako ponesrečeno, da so jo morali ukiniti. Windows Recall, ki bi moral predstavljati prihodnost računalništva, je namesto tega klavrno spodletel. Junija je Microsoft sporočil, da bo Recall preložil za več mesecev, da vmes dožene, kako ga bolje implementirati in zaščititi zasebnost uporabnikov.

Recall je storitev, ki teče v ozadju in sproti spremlja dogajanje, in sicer dela posnetke zaslona in shranjuje dogajanje. Nato deluje kot pametni pomočnik, ki glede na uporabnikove želje in preteklo dogajanje pomaga iskati in opravljati naloge. A to lahko pomeni, da imajo dostop do teh informacij vsi, ki imajo dostop do računalnika.

Ker se je javnost (upravičeno) ustrašila, kaj to pomeni za zasebnost, Microsoft pa ni imel dovolj dobrih odgovorov, so računalniki Copilot+ PC julija ostali brez Recalla. Sedaj se vrača. Oktobra bo v programu Windows Insiders na voljo različica s to tehnologijo. Za uporabo bomo potrebovali NPU, ki zmore vsaj 40 bilijonov operacij na sekundo, 16 GB pomnilnika in 256 GB prostora na disku. Trenutno imajo ustrezne NPU-je le ARM-jevi procesorji.