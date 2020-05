Windows bo dobil upravljalnika paketov

Objavljeno: 20.5.2020 15:44

Upravljalniki paketov (programov) so v Linuxu stalnica, ob začetku konference Build pa je Microsoft napovedal upravljalnik za Windows.

Gre za program za nameščanje, odstranjevanje in nadgradnjo drugih programov operacijskega sistema, pogosto preko komandne vrstice. Točno to bo novi App Installer. Sicer bodo še naprej ponujali Microsoft Store, bistvo novega App Installer pa je ravno v delu preko komandne vrstice, kar olajša avtomatizacijo upravljanja s programi, olajša tudi delo na daljavo oziroma z večjimi skupinami računalnikov hkrati. Tovrstni programi za Windows sicer že obstajajo, najbolj popularen je Chocolatey. Novost je trenutno na uporabnikom, ki sodelujejo v programu Windows Insider, ta hip v njem sicer še ni vseh programov, ki so na voljo v Windows Store.