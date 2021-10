Objavljeno: 5.10.2021 15:08

Windows 11 že na voljo

Microsoft je danes izdal novo večjo različico Windows, na voljo je kot brezplačna nadgradnja sistema Windows 10.

Novi sistem ima sicer svoje zahteve po strojni opremi, predvsem varnostni modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Posledično bo večina računalnikov, ki danes uporablja Windows 10, na njem tudi ostala, na voljo bo za računalnike nekje od leta 2018 dalje. O Windows 11 smo sicer pri Monitorju že pisali, večji preizkus je v trenutno aktualni številki. Kot rečeno je nadgradnja že na voljo, če jo naš računalnik podpira jo bomo našli pod nadgradnjami.

Glavna novost sistema je prenovljeni, bolj moderen, pregleden in enostaven uporabniški vmesnik. Spodnja opravilna vrstica ima po novem ikone na sredini, prenovljeni Start meni se odpre v samostojnem oknu na sredini zaslona (namesto na levi strani). V novem Start meniju nas na vrhu pričaka iskalno polje, pod njem pa naši najljubši programi, še nižje pa priporočeni programi in nedavne datoteke.

Opravilne vrstice ne moremo več prilagajati, torej je ne moremo postaviti na levo stran, kot je večina uporabnikov vajenih. Prav tako ni več menija, ki smo ga nekoč dosegli z desnim klikom, vse te nastavitve so sedaj v razdelku z nastavitvami sistema. Ena izmed večjih slabosti je obvezna uporaba računa Microsoft na računalnikih z Windows Home. Pri Windows Professional sicer ni te zahteve.

Novi so tudi vtičniki (Widgets). Te smo v Windows v preteklosti sicer že srečali, a se niso zares prijeli. Po novem so ti zloženi v samostojnem oknu, do katerega pridemo s potegom iz leve strani zaslona. Kar nekaj izboljšav se tiče organizaciji namizja in programov. Tako kot Windows 10 lahko tu okna zasedejo vnaprej določen del zaslona, s tem, da imamo po novem na voljo bistveno več različnih razporeditev (do njih pridemo tako, da držimo kurzor nad ikono za povečavo okna).

Več o novih Windows 11 si lahko preberete v našem članku (na voljo našim naročnikom).