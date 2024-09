Windows 11 je vodilni operacijski sistem za PC igre

Microsoftov operacijski sistem Windows 11 je po podatkih iz zadnje raziskave strojne in programske opreme Steam prvič presegel uporabo sistema Windows 10 med igralci računalniških iger.

Avgustovska raziskava kaže, da se je uporaba sistema Windows 11 povečala na 49 %, kar je za več kot 3 % več kot julija, ko je ta delež znašal 46 %. Nasprotno pa se je uporaba sistema Windows 10 zmanjšala za približno 3 %, zdaj znaša 47 %. Uporaba macOS-a in Linuxa na Steamu je v istem obdobju ostala skoraj nespremenjena. Kljub temu pa sprejemanje sistema Windows 11 poteka počasneje kot pri Windows 10, saj je Windows 11 potreboval dve leti, da je dosegel 400 milijonov aktivnih naprav, medtem ko je Windows 10 za ta mejnik potreboval le eno leto. Razlog za počasnejšo rast je deloma v strogih strojnih zahtevah za nadgradnjo na Windows 11, ki vključujejo potrebo po TPM varnostnem čipu in procesorjih, izdanih po letu 2018.

Microsoft načrtuje konec podpore za Windows 10 do oktobra 2025, pri čemer bodo podjetja morala plačati za nadaljnjo uporabo sistema. Tudi potrošniki bodo lahko prvič plačali dodatne varnostne posodobitve za Windows 10, vendar so do zdaj objavljene le cene za poslovne uporabnike. Windows 11 postaja vse bolj priljubljen med igralci iger, kar je pomemben mejnik za Microsoft, saj se približuje koncu življenjske dobe sistema Windows 10 in krepi svojo prisotnost na trgu osebnih računalnikov.