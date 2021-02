Vtičnik za Chrome The Great Suspender je vseboval zlonamerno programsko opremo!

Google je onesposobil in iz spletne tržnice odstrani priljubljeni vtičnik za Chrome The Great Suspender, saj je ta vseboval zlonamerno programsko opremo.

Gre za vtičnik, ki je neuporabljene zavihke zamrznil in s tem varčeval pri porabi pomnilnika. Ustanovitelj je junija lani program prodal neznanemu podjetju, to pa je v vtičnik očitno dodalo možnost poganjanja programske kode na daljavo. Isti vtičnik je pred kratkim odstranil tudi Microsoft (za brskalnik Edge).

Uporabniki se sicer jezijo nad izgubljenimi zavihki, saj je bil vtičnik na daljavo onesposobljen. Do zavihkov lahko vseeno pridemo, preko zgodovine. Tam poiščemo ID vtičnika (klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg), pri vsaki povezavi pa odstranimo začetni del (torej vse, kar je pred 'https://www.spletnastran.si').

V preteklosti smo sicer podobne primere že srečali. Navadno gre za kakega majhnega razvijalca priljubljene, a brezplačne aplikacije, ki svojo aplikacijo proda nekemu večjemu podjetju. To pa v aplikacijo vgradi resnejše sledenje, podatke pa prodaja oglaševalskim podjetjem. To se je med drugim pokazalo pri nekaterih vremenskih aplikacijah – te so večinoma brezplačne, hkrati pa za delovanje potrebujejo našo lokacijo. Te aplikacije so množično kupovala podjetja z namenom črpanja in prodajanja podatkov uporabnikov. Med njimi je celo veliki IBM, ki je kupil vremenski aplikaciji weather.com in Weather Underground.