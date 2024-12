Objavljeno: 25.12.2024 15:00

Vsi moderatorji vsebin na Facebooku dobili duševne motnje

Pred poldrugim letom smo pisali o veliki množici posameznikov, večinoma iz nerazvitih držav v Afriki, ki opravljajo nič kaj bleščeča dela v ozadju umetne inteligence in družbenih omrežij. Moderiranje platform, obdelovanje in označevanje vhodnih podatkov za umetno inteligenco, brisanje neprimernih komentarjev in podobno so težaška dela, ki so slabo plačana in izjemno stresna, duševno škodljiva.

Meta je na primer ta opravila poverila zunanjemu podjetju Samasource, ki je imelo sicer plemenite cilje ustvarjanja priložnosti in zaposlitev za kenijske delavce, a realnosti se niso mogli izogniti. Delali so do 10 ur dnevno, zaradi narave dela pa so razvili posttravmatsko stresno motnjo (PTSD), anksioznost in depresijo.

Zato so proti Meti in Samasourceu vložili tožbo. Več kot 140 zaposlenih pri Samasourceu je bilo diagnosticiranih z omenjenimi stanji, ker so pri svojem delu vsakodnevno srečevali problematične vsebine, vse od prikazov umorov, spolnih zlorab, samomorov do sovražnega govora.

Meta in Samasource tožbe ne komentirata. Tožniki trdijo, da imajo prav vsi, ki so delali med leti 2019 in 2023, diagnosticirane omenjene motnje. Tožbo je v njihovem imenu pripravila neprofitna organizacija Foxglove, ki želi poleg ustrezne kompenzacije doseči javno zavedanje, da je moderiranje Facebooka škodljivo delo.

The Guardian