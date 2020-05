Vlada zaradi kibernetskih groženj ustavlja 5G

Na včerajšnji seji sveta za nacionalno varnost (SNAV) so najprej govorili o državnem načrtu za epidemije, podobne trenutnemu koronavirusu, v drugi točki pa o tehnologiji 5G. Čeprav je izbira tem za isto sejo vsled kipečim teorijam zarote o povezavi med 5G in koronavirusom nekoliko neposrečena, točki nista bili povezani. Obravnavali so oceno tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G.

Ocenili so, da so informacijsko-kibernetske grožnje ene izmed ključnih groženj nacionalni varnosti, saj imajo lahko neposreden vpliv na kritično infrastrukturo in državljane. Zato so vprašanje tehnologije 5G opredelili kot vprašanje nacionalne varnosti.

Sklenili so, da potrebujemo skupen in celovit pristop k področju kibernetske varnosti, ki je bila v preteklosti zapostavljena. Ker od ministrstev pričakujejo načrte za delovanje v kriznih razmerah zaradi kibernetskih napadov in postavitev enotnih kriterijev, kar bo trajalo, vse skupaj kaže na dejstvo, da vlada začasno ustavlja projekt uvedbe tehnologije 5G.

Sporočilo za javnost.