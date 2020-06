Vlada ponovno razmišlja o uvedbi aplikacije za sledenje kontaktov

Vlada bo na naslednji seji predvidoma sprejela nekaj ukrepov za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa. Notranji minister Aleš Hojs je v televizijski oddaji ponovno izpostavil možnost poskusa uvedbe aplikacije za sledenje.

Vlada sicer malce zmede – minister Hojs je govoril o aplikaciji, s katero bi policija nadzirala upoštevanje karantene, hkrati pa je zagotovil, da so v Nemčiji in drugih delih Evrope razvite aplikacije, ki zagotavljajo anonimnost in hkrati omogočajo izvajanje nadzora karantenskih odločb.

Toda tu gre tu za mešanje dveh različnih tipov aplikacij. Te, o čemer naj bi govoril minister, ne poznamo, vsaj v Evropi ni aplikacij, s katerimi bi policija (ali kak drug organ) preverjal lokacijo okuženih.

Se pa razvija vse več aplikacij za sledenje morebiti okuženih kontaktov – med drugim je taka italijanska aplikacija Immuni, podobno imajo tudi v Nemčiji. Te aplikacije zagotavljajo zgledno raven zasebnosti, so pa namenjene boljšemu pregledu nad širjenjem koronavirusa in hitrem posredovanju v primeru, da smo bili v stiku z okuženim. Ne gre torej za izvajanje nadzora ali kakršnokoli sledenje lokaciji uporabnikov.

Mnenje ministra je, da bi morala biti uporaba te aplikacije obvezna. Kot rečeno, ni čisto jasno, o katerem tipu aplikacije je sploh govoril – lahko, da bi si res želel aplikacijo za sledenje lokaciji uporabnikov (kar bi bilo protizakonito), bolj verjetno je, da je mislil aplikacijo za sledenje stikom.

Ob tem velja poudariti tudi dejstvo, da bi s tako aplikacijo potencialno lahko pokrili le okoli 60% prebivalstva – tak je delež uporabnikov pametnih telefonov v Sloveniji.