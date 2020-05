Vdor v EasyJet – ukradeni podatki devetih milijonov strank

Objavljeno: 19.5.2020 16:38

EasyJet je priznal vdor v njihove sisteme, v katerem so napadalci dobili elektronske naslove in podrobnosti o letih, pri manjšem številu strank pa tudi podatke kreditnih kartic.

Po prvih objavah v spletu se naj bi napad zgodil januarja, pri dobrih dva tisoč uporabnikih so napadalci prišli tudi do podatkih kreditnih kartic. Te stranke so pri podjetju že obvestili, ostale, torej uporabnike, pri katerih so napadalci dostopali le do elektronskih naslovov in podatkov o letih, pa bodo obvestili do 26. maja. Po nekaterih ugibanjih bi lahko bil vdor povezan z lažnimi sporočili (t.i. ribarjenjem oz. »phishing«), ki naj bi bili še toliko bolj aktivni v času, ko je veliko potnikov zaradi koronavirusa prekinjalo lete.