V veliki akciji s podtaknjeno aplikacijo aretirali 800 kriminalcev po vsem svetu

Ameriški FBI in avstralska policija sta v veliki akciji aretirala več kot 800 osumljenih kriminalcev, zasegla več sto kosov orožja, več ton droge, luksuzne avtomobile in več kot 48 milijonov dolarjev gotovine in kriptovalut. V operaciji Trojan Shield/Greenlight so sodelovali tudi nizozemska policija, švedska policija, ameriška Agencija za mamila (DEA) in šestnajst drugih držav.

Operacija se je začela leta 2019, ko so oblasti uspele ustaviti delovanje dveh omrežij za šifrirano komunikacijo. Kriminalne združbe so tedaj iskale nov način za varno komunikacijo, kjer jim je naproti stopil FBI. Prek svojih ovaduhov so razdelili posebne telefone, ki niso podpirali klicanja in pošiljanja običajnih sporočil, temveč le aplikacijo ANOM za varno šifrirano komunikacijo.

Telefone so najprej uporabljali veliki šefi, sčasoma pa tudi še ostali, saj je zaupanje raslo. A v resnici so aplikacijo pripravili policisti, ki so potem lahko v realnem času spremljali komunikacijo, vse od načrtov za umore do velikih pošiljk mamil. Operacijo je nehote podprl avstralski "Facebook" kriminalec Hakan Ayik, ki jo je priporočil svojim sodelavcem. Skupno so v dveh letih razdelili 12.000 telefonov, ki so jih uporabljali člani 300 kriminalnih združb v več kot 100 državah. Vse, kar so se pomenkovali, so v FBI sproti spremljali.

Pri aplikacijah za hipno sporočanje so imele oblasti največ pripomb glede šifriranja, saj primerno izvedenega šifriranja ni možno zlomiti – edini način je prisluškovanje na viru, torej okuženih napravah. Debate o tem so živahne, saj države terjajo vgradnjo stranskih vrat (namerne ranljivosti), kar pa bi seveda pomenilo, da jo lahko zlorabljali tudi kriminalci in prisluškujejo navadnim uporabnikom. Zato je bila operacije Trojan Shield/Greenlight pravzaprav genialna – kriminalcem so razdelili domnevno varno aplikacijo, ki pa so jo pripravili za prisluškovanje policistov.

Akcija se je končala s spektakularnimi aretacijami, v katerih so samo v Avstraliji zasegli tri tone mamil, 45 milijonov avstralskih dolarjev. Pridržali so 224 ljudi. Na Novi Zelandiji so zasegli 3,7 milijona novozelandskih dolarjev in pridržali 37 ljudi. V ZDA so aretirali osem ljudi, še devet pa jih iščejo s tiralico. Na Švedskem je pridržanih 70 ljudi, na Nizozemskem pa 49. Ob tem so povedali, da so preprečili več deset umorov po celem svetu.

