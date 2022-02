Objavljeno: 17.2.2022 05:00

V Ukrajini namesto fizičnega kibernetski napad

Fizičnega spopada včeraj v Ukrajini kljub strašenju velesil ni bilo, se je pa iskrilo na internetu. Spletne strani ukrajinskega obrambnega ministrstva in dveh ukrajinskih bank niso bile dostopne, ker je potekal napad z zasutjem (DDoS). Težava je imela tudi ukrajinska kiberpolicija. Spletne strani tajne službe so bile prav tako krajši čas nedostopne.

Kdo je napenjal mišice, uradno še ni znano. Napadi DDoS so se začeli v torek zvečer, v sredo pa je sledilo še več sunkov. Napadli so avtonomne sisteme AS28907 (ukrajinska vojska), AS60173 (Oschadbank) in AS15742 (PrivatBank) in druge. Napad ni bil med večjimi, saj smo lani redno videvali napade, ki so presegali 1 Tb/s – največji celo 3,5 Tb/s. A povzročil je dovolj škode, saj je bilo več ukrajinskih strani nedosegljivih, PrivatBank in Sberbank pa sta imeli tudi težave s plačilnimi sistemi in aplikacijami za komitente.

Pogosto so tovrstni napadi tudi dimna zavesa, za katero v resnici potekajo druge kibernetske operacije. Za zdaj ni nobenih indicev, da je bilo tako tudi to pot. So pa nekatere uradne službe že v ponedeljek imele težave z ransomwarom. Civilna zaščita in Urad za registracijo motornih vozil sta bila med žrtvami. Za zdaj ni dokazov o povezavi incidentov.