V spletu objavljena gora podatkov omrežja Twitch

V spletu so se pojavili malodane vsi pomembni podatki omrežja Twitch, vključno s podatki o zaslužkih največjih kanalov ter programsko kodo od samega začetka spletišča.

Anonimni uporabnik spletišča 4chan je objavil torrent, v katerem je za kar 125 GB podatkov. Med njimi so podrobnosti okoli izplačil zadnjih nekaj let, programska koda tako spletišča (vključno z vso zgodovino) kot mobilnih aplikacij in aplikacij za igralne konzole, pa tudi neobjavljen program, ki naj bi bil tekmec trgovini Steam za prodajo iger. Twitch je sicer v lasti Amazona, v uradnem blogu so objavili, da je šlo za napako pri konfiguraciji na strežnikih in da stanje še pregledujejo. Med tem so že ponastavili prijavne ključe uporabnikov, marsikateremu uporabniku se bo to sicer samo uredilo (denimo uporabnikom programa OBS). Hkrati omenjajo, da ne hranijo polnih podatkov kreditnih kartic, torej so ti podatki varnim, tudi uporabniška gesla in naslovi naj bi bili varni.