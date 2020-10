V novem Monitorju veliki preizkus prenosnikov za doma

Od danes je na voljo nova številka Monitorja, naslovna tema številke pa so domači prenosniki. Preizkusili smo 18 različnih modelov od dobrih 500 evrov naprej – poleg vstopnih prenosnikov smo preizkusili tudi nekaj cenejših igričarskih in ultralahkih modelov. Nekaj predlogov se najde tudi za tiste, ki prisegajo na Applove prenosnike.

Tokrat smo preizkusili že tretji Samsungov pregibni telefon – po modelu Galaxy Fold in Galaxy Flip Z smo se tokrat igrali z Galaxy Z Fold2. Ta je kar občutna nadgradnja originalnega modela in kaže, da ima ta razred naprav še zanimivo prihodnost. Še vedno pa je njegova največja hiba cena, saj telefon velja dva tisoč evrov.

V zadnjem mesecu je kar nekaj prahu dvignil Microsoftov novi Flight Simulator 2020. Mi smo se spustili v zakulisje, preberete lahko vse o igri, njenem nastanku in tehnologiji, jo uporablja.

Pred kratkim smo objavili preizkus televizorjev, tokrat pa smo preizkusili še enega zamudnika, Philipsov vrhunski model OLED+935. Gre za televizor z odlično kakovostjo slike, izredno zmogljivim slikovnim procesorjem in zmogljivim zvočniškim sistemom.

Med preizkusi velja omeniti še Ankerjev prenosni brezžični projektor Capsule II s sistemom Android. Zanimiva naprava, ki blesti na terasi, počitnicah ali drugje na poti.

Preizkusili smo tudi par novih Sonyjevih brezžičnih slušalk in novi učni robotski komplet Lego, imenovan Spike Prime. Podrobno pa smo si ogledali tudi stanje na trgu igralnih konzol – kaj je trenutno na voljo in katere konzole so v tem trenutku najboljša izbira.

Med bolj poljudnimi članki smo se lotili zaščite pred kopiranjem. Ta je v letih prehodila izjemno zanimivo pot, tudi z nenavadnimi prijemi, denimo uporabo posebne prizme, skozi katero smo razbrali sicer popačeno besedilo. Pišemo pa tudi o fenomenu »dropshipping«. Gre za navidezne trgovce, ki nimajo lastnih izdelkov, temveč po višji ceni le preprodajajo izdelke, ki jih najdejo v drugih spletnih trgovinah.

O varovanju zasebnosti pišemo že leta, tokrat pa si lahko preberete o kitajskih prizadevanjih za varovanje zasebnosti podatkov. Kitajska vlada bi namreč rada okrepila zaupanje uporabnikov v digitalno gospodarstvo, pri tem pa jim je največji zgled ravno Evropa.

Med nasveti tokrat priporočamo članek o delu z imeniki, tako z napredno rabo Raziskovalca kot z drugimi programskimi pripomočki.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, pa tokrat o ITju v energetiki in o slovenskih podatkovnih centrih.

Naslednja redna številka izide v torek, 27. oktobra.

