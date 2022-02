V letu 2022 bo za IT porabljenih 4.500 milijard dolarjev

Družba Gartner napoveduje, da bodo podjetja v letu 2022 opazno povečala porabo sredstev za informacijsko tehnologijo. Za razliko od prejšnji dveh let, ko so podjetja preusmerila dobršen del proračunov v zagotavljanje neprekinjenega poslovanja zaradi pandemije, so letos v ospredju nove investicije za transformacijo načina poslovanja.

Napoved navaja, da bodo podjetja letos za IT porabila skupno 4.500 milijard dolarjev, kar je 5,1% več kot v letu 2021. Najhitreje bo rasel segment poslovnih rešitev in sicer za 11% na letnem nivoju. Vedeti moramo, da Gartner v ta segment šteje tudi storitve v oblaku, kjer se skriva levji delež napovedane rasti.

Storitve v oblaku so v tem segmentu presegle vrednost ostalih storitev, ki niso v oblaku, že v leta 2020. Gartner tu napoveduje, da bo do leta 2025 razmerje še bistveno bolj v prid storitvam v oblaku. Po današnji oceni bo vrednost storitev v oblaku dvakrat večja od vrednosti tistih, ki niso v oblaku.

Največja kategorija porabe sredstev pripada področju komunikacijskih storitev, ki bodo letos vredne 1.460 milijard dolarjev, a z rastjo komaj 1,3%. Svetovalne storitve bodo dosegle vrednost 1.280 milijard dolarjev, kar je 7,9% več kot lani. Zanimivo, da podatkovni centri v teh stroškovnih skupinah predstavljajo najmanjši obseg investicij, saj bodo podjetja tu porabila “le” 226 milijard dolarjev, okoli 4,7% več kot v 2021.