V Keniji začel delovati Loon

V Keniji je začel komercialno obratovati balonski internet podjetja Alphabet (bivši del Googla), ki so ga doslej preizkušali že na več kontinentih. S 35 baloni bodo na področju, velikem 50.000 kvadratnih kilometrov, zagotavljali dostop do interneta s hitrostjo 20/5 Mb/s.

Loon izkorišča velike balone, ki na višini 20 kilometrov nad tlemi plovejo in komunicirajo med seboj in se prilagajajo tako, da so ves čas približno na istem mestu. V ta namen izkoriščajo vetrove, sami pa se pomikajo vertikalno, da ujamejo primeren zračni tok. Na nebu lahko ostanejo do 100 dni, v tem času pa za napajanje skrbijo sončne celice.

Balonski internet so že uporabljali, tudi v Keniji, a je šlo za manjše preizkuse ali uporabo ob naravnih katastrofah (Peru, Portoriko). V Keniji pa bodo prvikrat postavili večji komercialni projekt, ki bo pokrival območje, kjer primanjkuje infrastrukture zaradi težko dostopnega terena. Projekt so testirali od začetka leta in v tem času je imel nekaj deset tisoč uporabnikov, ki večinoma sploh niso vedli zanj.

Loon ne bo nadomestil žičnega interneta niti satelitov, je pa dobrodošla vmesna plast, kadar se ne splača postavljati zemeljske infrastrukture. Prav tako ga je možno hitro postaviti, ko je to nujno, denimo ob naravnih katastrofah. To bo tudi ena izmed pomembnih niš za uporabo.