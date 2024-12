V EU se poslavlja iPhone 14

Prej kot običajno se je Apple v EU odločil končati prodajo modelov iPhone 14, iPhone 14 Plus in iPhone SE. Po neuradnih podatkih se v EU poslavljajo že konec decembra, medtem ko bodo v preostalih državah vztrajali vsaj do prihodnjega septembra.

O nakupu novih aparatov starejših modelov so mnenja deljena, a zaradi nižje cene in še vedno sorazmerno dolge podpore s programskimi posodobitvami – zlasti v primerjavi z androidnim ekosistemom – je to za marsikoga privlačna možnost. A omenjeni modeli so še zadnji Applovi telefoni v prodaji, ki nimajo priključkov USB-C. To pa po 28. decembru 2024 v EU ne bo več dovoljeno, zato bo Apple prodajo končal.

Boj za enotni standard je bil dolg in milo rečeno bizaren, saj se je na koncu upiral le še Apple. Tudi njegovi motivi niso bili povsem jasni, saj je MacBook dobil USB-C že leta 2016, iPad pa leta 2018. A iPhone je moral počakati do verzije 15, ki je izšla lanske jeseni, ko je Apple to moral storiti zaradi evropske regulative. Priklop Lightning je tedaj končno funkcionalno izumrl.

Poleg v prihodnost pa že kaže iPhone SE 4, ki naj bi izšel spomladi. Ta bo v istem razredu kot iPhone 14, torej za plitvejše žepe in polnilniki USB-C.