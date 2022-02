V EU podjetja premalo vlagajo v IT kadre

Sodeč po najnovejši raziskavi agencije Eurostat, evropska podjetja zaposlujejo (pre)malo IT strokovnjakov. To še posebej velja za majhna podjetja z 10 ali več zaposlenimi, kjer v Evropi strokovnjaka za informacijsko tehnologijo zaposluje v povprečju komaj 14% podjetij.

Razumevanje vloge IT strokovnjaku v podjetju se po pričakovanjih bolje zavedajo v srednjih podjetij, kjer ima lastne strokovnjake za IT 42% evropskih podjetij, še bolj pa v večjih družbah, kjer imajo lastne IT kadre v 76% primerih. Toda delež srednjih in predvsem majhnih podjetij v EU močno prevladuje, tako da znaša skupno povprečje komaj 19%. Le petina podjetij torej lahko računa na specialiste s področja IT.

Na tem področju so najbolj osveščena podjetja v Belgiji in na Irskem, kjer ima strokovnjaka okoli 30% podjetij. Na drugem koncu najdemo Italijo, kjer razume pomen IT strokovnjaka v podjetju le okoli 13% podjetij. Slovenija je tudi bolj na repu v tej statistiki z okoli 16% podjetij, ki imajo tudi strokovnjaka za IT.

Eurostat je raziskal tudi zastopanost IT strokovnjakov v različnih gospodarskih panogah. Najbrž je povsem razumljivo, da imajo IT kadre v veliki večini družb, ki se ukvarjajo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (72%). Ko gremo v druge panoge, dežel hitro in drastično pade. V drugem najboljšem segmentu podjetij, tistih ki se ukvarjajo z znanostjo, profesionalnimi in tehničnimi dejavnostmi ima strokovnjaka za IT le še okoli 30% podjetij.

Malo za njimi so podjetja s področja energetike in storitvenih dejavnosti, kjer je delež 26%. Na repu razumevanja pomena IT kadrov so gradbena podjetja, kjer IT strokovnjake zaposluje komaj 8% podjetij. Zanimivo, da je na spodnjem koncu najdemo tudi trgovske družbe, kjer imajo strokovnjake le v 12% primerih.

Morda pa ravno v tej statistiki najdemo odgovor, zakaj se evropska podjetja počasneje in težje vključujejo v današnji globalni gospodarski trg, ki že v skoraj vseh primerih zahteva večjo vključevanje informacijske podpore in s tem angažmaja IT strokovnjakov.