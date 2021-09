V El Salvadorju katastrofalen prvi dan bitcoina kot uradne valute

Včeraj je v El Salvadorju bitcoin začel veljati kot uradna valuta, poleg ameriških dolarjev. Splavitev je bila vse prej kot zgledna, saj je bitcoin doživel velik padec vrednosti, hkrati pa je prenehala delovati državna aplikacija, ki je bila razvita kot digitalna denarnica in plačilno sredstvo.

Dan pred začetkom uporabe bitcoina je predsednik države sporočil, da so kupili 400 bitcoinov, dan pozneje pa so jih še 150. Država je tako v bitcoin vložila dobrih 23 milijonov evrov. In tako (vsaj na papirju) izgubila dobra dva milijona evrov.

Prvi dan je namreč bitcoin iz 52.000 dolarjev padel na 43.000 dolarjev, kar predstavlja 17-odstotni padec, vendar se je kasneje stabiliziral na 10 odstotkov pod otvoritveno ceno. Odgovornost za padec je težko pripisati El Salvadorju, saj so kriptovalute pač volatilne in nanje vpliva že piš, a fiasko z aplikacijo Chivo gotovo ni pomagal.

Chivo je aplikacija, ki jo je uvedel El Salvador kot digitalno denarnico za bitcoin, a ni zdržala. Že zjutraj so morali aplikacijo ugasniti, ker sistem ni zdržal navala uporabnikov. Sčasoma se je situacija sicer izboljšala in Chivo sedaj podpira že precej ponudnikov storitev in izdelkov, denimo Starbucks.

Ostaja pa dejstvo, da večina prebivalcev ne ve, kaj so kriptovalute in z njimi nima kaj početi. Več kot polovica državljanov nima bančnih računov, imajo pa pametne telefone. Vlada je zato razdelila 30 dolarjev v bitcoinu vsakemu posamezniku, da jih lahko potroši po želji. Potekale so tudi manjše demonstracije proti uvedbi bitcoina. Moody's je tudi zaradi bitcoina znižal bonitetno oceno države.

Oblasti med tem trdijo, da bo bitcoin znižal stroške transakcij, olajšal nakazila zdomcev v državo in povečal gospodarsko rast.