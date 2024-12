V Barceloni vlaki napajajo električne avtomobile

V Barceloni so zagnali inovativen projekt, imenovan MetroCharge, ki omogoča, da se energija, ustvarjena pri zaviranju podzemnih vlakov, uporabi za napajanje električnih vozil na ulicah.

Sistem MetroCharge, ki vključuje 16 podzemnih postaj, odvečno energijo preko kablov preusmerja na polnilne postaje za električna vozila v bližini. Podzemni vlaki tako z regenerativnim zaviranjem napajajo električne avtomobile na površju. Regenerativni zavorniki, ki zajemajo energijo pri zaviranju, so v uporabi že desetletja, a projekt Barcelone je edinstven zaradi preusmeritve energije neposredno v lokalno omrežje, kar povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške. Sistem z dodatnim solarnim pridobivanjem električne energije pokriva energetske potrebe osemindvajsetih podzemnih postaj in prihrani 6 % celotne porabe energije metroja.

Projekt MetroCharge je del širših prizadevanj Evropske unije za zmanjšanje emisij in spodbujanje uporabe električnih vozil. Čeprav se Španija sooča z izzivi, kot je postavitev zadostnega števila polnilnih postaj, pa primer Barcelone kaže na možnosti za učinkovito rabo energije v urbanem okolju.