Uporabnik toži Apple zaradi ukinitve uporabniškega računa

Objavljeno: 23.4.2021 11:06

Uporabnik si je namreč v zadnjih letih nabral za 24 tisoč dolarjev vsebin, do katerih zaradi ukinitve njegovega uporabniškega računa Apple ID nima več dostopa.

Apple si sicer v svojih pogojih uporabe pridržuje pravico do ukinitve računov, pri programski opremi in drugih podobnih naročniških storitvah pa je že leta v navadi, da si vsebin ne lastimo temveč si jih le izposojamo. Uporabnik v tožbi trdi, da je tako početje vseeno ilegalno in »nevestno«, radi pa bi jo pripeljali do statusa skupinske tožbe. Sami upamo, da mu uspe, saj bi lahko bil to pomemben korak za pravice uporabnikov, vseeno pa nismo ravno optimistični. V tožbi sicer ni navedeno, zakaj točno je Apple ukinil omenjen uporabniški račun.