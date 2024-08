Uporaba umetne inteligence v SAP S/4HANA

SAP je v najnovejši posodobitvi 2408 za poslovni informacijski sistem S/4HANA Cloud Public Edition predstavil številne izboljšave, ki temeljijo na umetni inteligenci in integraciji z modernimi komunikacijskimi orodji. S tem uresničujejo napovedi, da se bo umetna inteligenca dotaknila skoraj vseh vidikov uporabe aplikacij ERP.

Uporabniki nove različice sistema ERP bodo najprej opazili prihod kopilota AI Joule, ki omogoča uporabnikom, da izrazijo svoje poslovne potrebe v naravnem jeziku, pri tem pa nudi odgovore, ki temeljijo na dokumentaciji SAP Help Portal, s hitro navigacijo do aplikacij in z vpogledi v poslovne objekte na podlagi vlog.

Med najbolj uporabne novosti sodijo enostaven način filtriranja podatkov in funkcije pametnega povzemanja s pomočjo umetne inteligence v SAP Fiori, ki nudijo izboljšajo uporabniško izkušnjo za poslovne uporabnike. Te funkcije omogočajo učinkovito filtriranje poslovnih podatkov v naravnem jeziku in zmožnosti brezhibnega povzemanja, kar uporabnikom omogoča hitro pridobivanje ustreznih informacij in pospešitev nadaljnjega dela. To vodi do hitrejšega odločanja, izboljšane produktivnosti in učinkovitejše komunikacije med ekipami.

Naslednja novost je inteligentno ujemanje virov s potrebami, kar zmanjša čas za iskanje usposobljenih virov z zagotavljanjem naprednega ujemanja spretnosti. Tu je tudi nova pregledna knjižica za stroškovna mesta, ki z izkoriščanjem generativne umetne inteligence omogoča hitrejšo analizo in razumevanje podatkov o stroškovnih mestih, omogoča hitrejše vpoglede in sprejemanje odločitev na podlagi več informacij.

Uporaba umetne inteligence pa se ne omejuje samo na orodja družbe SAP, temveč s pomočjo dodatkov omogoča tudi boljšo osebno organizacijo in skupinsko sodelovanje v priljubljenem okolju Microsoft Teams. Tu so omogočena obvestila o rokih in novih opravilih v Microsoft Teams, kar omogoča hitrejša dejanja na elementih delovnega toka, ki prihranijo čas in zmanjšajo potrebo po preklapljanju med aplikacijami.

SAP in Microsoft sta omogočila tudi integracijo z novim orodjem Microsoft Loop. Uporabniki lahko denimo sodelujejo s kolegi neposredno iz aplikacije in delijo informacije v živo z uporabo komponent Microsoft Loop. Kartice je mogoče kopirati med Microsoftovimi aplikacijami; na primer iz Microsoft Teams v Microsoft Outlook. Poskrbljeno je tudi, da Microsoftov Copilot kot vire informacij “vidi” poslovne podatke SAP in na podlagi tega naredi povzetke za uporabnike zgolj z vprašanji ustvarjenimi v naravnem jeziku.

Poleg prednosti, ki jih nova uporabniška orodja na temelju umetne inteligence prinašajo v domala vse module in aplikacije SAP, se je nemški proizvajalec začel posvečati tudi specifičnim področje poslovne umetne inteligence SAP Business AI za specifična poslovna področja in panoge.

Eno prvih področij, ki je deležno tovrstne obravnave, so storitvena podjetja (Utilities). SAP je razkril različne scenarije rabe, ki se dotikajo obračunavanja storitve, upravljanja storitev, naročanja in nabave, marketinga in uporabniške izkušnje. Nekatere od teh rešitev so že v vsakdanji rabi pri končnih strankah, kot so podjetja IWB (upravljanje proizvodnje energije s fotovoltaiko), Avangrid (upravljanje procesov vzdrževanja omrežij) in Energie Südbayern, kjer je pomoč umetne inteligence uporabljena pri procesu podpore strankam.

SAP za področje storitvenih podjetij že pripravlja nove scenarije rabe, kot so podpora za vizualno inšpekcijo pri vzdrževalnih delih in naslednja generacija orodij za interakcijo s strankami.