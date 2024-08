Umrla je nekdanja direktorica spletišča YouTube

Susan Wojcicki, ki je skoraj desetletje vodila Googlovo video središče YouTube, je za posledicami nedrobnoceličnega pljučnega raka umrla v starosti 56 let.

Wojcicki je imela ključno vlogo v Googlu, saj je podjetje na začetku delovalo kar iz njene garaže, kjer sta Larry Page in Sergey Brin postavila svoje prve pisarne. Postala je prva vodja Googlovega trženja, pomagala ustvariti Google Image Search in bila glavna za oglaševalsko platformo AdSense. Prav ona je bila zgolj leto po začetku delovanja spletišča YouTube glavna pobudnica Googlovega prevzema. Njegova direktorica je postala leta 2014. Pod njenim vodstvom je spletišče postalo ključni del Googla. V fiskalnem letu 2022 so oglasi na YouTubu prinesli 29,24 milijarde dolarjev prihodkov, kar je predstavljalo več kot 10 odstotkov celotnih prihodkov podjetja.

Poleg svojega dela pri Googlu je Wojcicki opozarjala na problem razlike med spoloma v tehnološkem sektorju ter na težave beguncev. Bila je tudi zagovornica dolgih porodniških dopustov in bila prepričana, da so ti dejansko koristni za podjetja. Leta 2023 je zaradi bolezni odstopila z mesta direktorice in se povsem umaknila iz podjetja.