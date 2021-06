Umrl je John McAfee

V zaporu blizu Barcelone so danes našli mrtvega 75-letnega Johna McAfeeja. Vse kaže, da je storil samomor – sočasno je namreč prišlo na dan, da ga naj bi španske oblasti izročile ZDA, kjer ga je čakalo sojenje zaradi izogibanja plačilu davkov.

McAfee je ena izmed bolj nenavadnih in zanimivih pojav v svetu računalništva. Po študiju matematike se je zaposlil kot programer pri ameriški vesoljski agenciji NASA, kasneje je delal pri podjetjih Univac in Xerox. Uspel je v začetku osemdesetih, ko je (med delom za podjetje Lockheed) prvič srečal računalniški virus, imenovan Brain.

McAfee je začel razvijati programsko opremo za boj proti računalniškim virusom, leta 1987 je ustanovil podjetje McAfee Associates. Podjetje je leta 1992 postalo delniška družba, dve leti kasneje je prodal še zadnje svoje delnice, čeprav je podjetje obdržalo njegovo ime se je McAfee do njega distanciral. Leta 2010 je varnostno podjetje prišlo v last Intela, štiri leta zatem so ga preimenovali v Intel Security, nad čimer je bil McAfee navdušen – kot je povedal, je »Večno hvaležen Intelu, ker me je rešil te grozne povezave z najslabšo programsko opremo na svetu.«.

Po prodaji v začetku devetdesetih, je McAfee ustanovil še kar nekaj drugih podjetji – med drugimi podjetje Tribal Voice, ki je razvilo enega prvih programov za trenutno sporočanje, imenovan PowWow. Pred ekonomsko krizo leta 2007 naj bi močno investiral v nepremičnine in seveda izgubil velik del svojega denarja. Kar nekaj prahu je dvignil leta 2013, ko je na YouTube objavil parodijo z naslovom »How to Uninstall McAfee Antivirus«, kjer je videti, kot da se drogira z belim prahom, okoli njega pa skačejo pomanjkljivo oblečena dekleta.

Kasneje je vstopil na področje kriptovalut. Leta 2016 je postal izvršni direktor podjetja MGT Capital Investments, investicijskega podjetja, ki ga je usmeril v računalniško varnost, kasneje pa v rudarjenje kriptovalut.

McAfee je bil po političnem prepričanju libertarec in je ves čas trdil, da so davki ilegalni. Med drugim je bil povezan tudi z umorom ameriškega poslovneža (leta 2012), sicer njegovega soseda v karibski državici Belize. McAfee se je bal tamkajšnje policije in je pobegnil iz države, kasneje so ga aretirali v Gvatemali, zaradi ilegalnega prečenja meje. Še istega leta je bil predan ameriškim oblastem, kjer je potekal sodni postopek v zvezi z omenjenim umorom.

Leta 2019 je McAfee povedal, da je v begu pred ameriškimi oblastmi in da živi na jahti – po njegovih besedah naj bi ga lovili zaradi utaje davkov. Oktobra lani je bil na pobudo ameriškega pravosodnega ministrstva aretiran v Španiji (zaradi davčne utaje), zoper njega so sprožili sodne postopke tudi zaradi manipulacij na področju manj znanih kriptovalut.

Včeraj je špansko državno sodišče odobrilo predajo ameriškim oblastem, nekaj ur kasneje pa je umrl – v svoji celici naj bise obesil. Verjamemo, da bo tudi okoli njegove smrti krožile teorije zarot. Če bo kdaj najden obešen, je šlo za umor, je že večkrat dejal...