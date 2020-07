Umetna inteligenca prepoznava bote in trole

Manipulativne objave in širjenje neresnic na družbenih omrežjih postajajo velik problem, letos pa mu svet posveča več pozornosti iz dveh razlogov – zaradi razmaha med epidemijo covida-19 in zaradi bližajočih ameriških predsedniških volitev. Že volitve pred štirimi leti so namreč potekale v senci napadov tujih (pogosto se obtožuje Rusijo) trolov. Podobno je bilo tudi med kampanjo za britanski izstop iz Evropske unije, kjer se je splet prav tako šibil pod težo zavajanj. Za destabilizacijo in vnašanje nemirov namreč ni treba več na ulice – dovolj je razdor in nezaupanje sejati po spletu.

Enostavne rešitve ni, zato se v boju proti tej nadlogi preizkušajo različni koncepti. Raziskovalci na Univerze v Princetonu so razvili algoritem na podlagi strojnega učenja, ki je sposoben z visoko natančnostjo prepoznati tovrstne kampanje dezinformacija na družbenih omrežjih. Gre za nadgradnjo običajnega iskanja botov, ki jih lahko tako ali tako identificiramo po nekaterih vzorcih obnašanja (veliko objav, malo sledilcev ipd.).

Raziskovalci so prečesali objave na Twitterju, ki so jih zapisali troli med decembrom 2015 in decembrom 2018 ter na Redditu med julijem 2015 in decembrom 2016. Primerjali so tiste, ki so jih napisali troli, z legitimnimi objavami. Umetno inteligenco so s strojnim učenjem uspeli naučiti, kako prepoznati trole brez človeške pomoči. Seveda ni prepoznala vseh, jih je pa polovila zelo veliko. Iz Venezuele: 99 odstotkov; iz Kitajske: 90 odstotkov; iz Rusije: 85 odstotkov.

Science Advances