Umetna inteligenca omogoča pogovarjanje s samim sabo iz prihodnosti

Raziskovalci inštituta MIT so razvili nenavadnega bota, ki z umetno inteligenco omogoča pogovor s prihodnjo različico sebe.

Zanimiva storitev uporablja model OpenAI GPT-3.5 za ustvarjanje naravnega pogovora in temelji na konceptu povezave med trenutnim stanjem posameznika in njegovo prihodnostjo. Koncept pomaga ljudem sprejemati boljše odločitve na dolgi rok. Raziskava, izvedena na 344 ljudeh, starih med 18 in 30 let, je pokazala, da so se uporabniki po pogovoru s svojo prihodnjo različico sebe počutili manj tesnobno in bolj motivirano.

Profesor vedenjske znanosti na Univerzi Warwick, Ivo Vlaev, je poudaril, da si ljudje pogosto težko jasno predstavljajo svojo prihodnost, kar vodi do kognitivne pristranskosti, sistematičnega odstopanja od postavk racionalnosti v presojanju ali odločanju, znanega pod izrazom časovna diskontinuiteta. Interakcija z digitalno postarano različico sebe lahko zmanjša to psihološko distanco in izboljša zaznavanje prihodnosti. Čeprav je potrebno še več raziskav, pogovorni AI bot že zdaj kaže potencial za izboljšanje vedenja uporabnikov z zmanjšanjem časovne diskontinuitete.