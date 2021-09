Objavljeno: 6.9.2021 12:36

Umetna inteligenca ne more biti lastnik patenta

Sodnik v ZDA je presodil, da lahko si lahko patent lastijo le »naravne« osebe, ne pa tudi sistemi umetne inteligence.

Ustanovitelj podjetja Imagination Engines, Stephen Thaler, je namreč prijavil dva patenta, pri katerih je kot izumitelja navedel nevronsko mrežo DABUS. Gre za mrežo, ki jo je sam izdelal in naj bi sama prišla do novih idej (posodo za hrano, ki temelji na fraktalni geometriji, ter opozorilno svetilo za nujne primere). Ameriški patentni urad je patenta zavrnil in pri tem poudaril, da je lahko lastnik patenta le »naravna« oseba. Sodnik se je strinjal s patentnim uradom, po njegovi argumentaciji je v zakonu zapisano, da mora posameznik priseči, da je dejansko izumitelj, podpisan na patentni prijavi. Pri tem pa umetna inteligenca naj ne bi bila »posameznik«.