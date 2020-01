Ultraširokopasovne povezave (UWB) prihajajo tudi v Android

Apple iPhone 11 je prinesel izredno natančno lociranje v zaprtih prostorih s tehnologijo ultraširokopasovne povezave (UWB) - do konca leta naj bi to prišlo tudi v telefone Android.

Pri Applovih novih telefonih lociranje omogoča nov čip U1 s katerim se telefon locira glede na druge naprave s tem čipom. Takih naprav sicer še ni veliko, a tehnologija ponuja ogromno potenciala – denimo izredno natančno navigacijo po zaprtih prostorih (recimo letališčih, nakupovalnih središčih), samodejno odklepanje vrat, iskanje naprav po prostoru, itd. Sodeč po besedah analitskega podjetja Barclays naj bi se ta tehnologija do konca leta začela pojavljati tudi v Android telefonih.

Šlo naj bi za vezja nizozemskega podjetja NXP Semiconductors (to podjetje je sicer pionir komunikacij NFC), pri razvoju sodelujeta tudi Samsung in Bosch. Upamo, da bo tehnologija standardizirana in ne bo ločena na različne tabore (Apple, Android).

O tehnologiji ultraširokopasovne povezave (»ultra wideband technology«) sicer za naslednjo številko Monitorja pripravljamo poglobljen članek.