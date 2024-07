Objavljeno: 4.7.2024 05:00

Učenec prehitel mentorja: Steve Ballmer bogatejši od Billa Gatesa

Steve Ballmer je bil včeraj vreden 157 milijard dolarjev, medtem ko je premoženja njegovega nekdanjega mentorja in šefa Billa Gatesa ocenjeno na 156 milijard dolarjev. Da je Ballmer prehitel Gates, je toliko bolj zanimivo zato, ker se je Microsoftu pridružil sorazmerno pozno in spočetka sploh ni imel deleža v podjetju.

Bill Gates in Paul Allen sta Microsoft ustanovila leta 1975. Ballmer se je podjetju pridružil šele leta 1980, ko je dobil plačo 50.000 dolarjev letno brez kakršnih koli delnic podjetja. Je pa imel v pogodbi klavzulo, da mu pripada 10 odstotkov rasti dobičkov, ki pa se je kmalu izkazala za nevzdržno. To možnost so pretvorili v 8-odstotni delež podjetja, medtem ko je imel Gates 45 odstotkov, Paul Allen pa 25 odstotkov podjetja. Pisal se je marec 1986 in Microsoft je začel kotirati na borzi. Podjetje je bilo vredno 780 milijonov dolarjev.

Skoraj štirideset let pozneje je podjetje vredno več kot tri milijone milijonov (oziroma tri bilijone) dolarjev. Bill Gates je v vmesnem času diverzificiral svoje premoženje, kar z drugimi besedami pomeni, da je prodajal delnice Microsofta in vlagal drugam, kasneje pa dobršen del (več kot 50 milijard) daroval v dobrodelne namene. Danes ima Gates v lasti le še okrog 1,3 odstotka Microsofta, Ballmer pa je s štirimi odstotki največji posamični lastnik podjetja. Ballmer je bil precej manj hiter pri diverzifikaciji, kar se mu je v zadnjih letih zelo obrestovalo, ker so delnice Microsofta rasle zelo hitro. Ballmer je bil direktor podjetja v letih 2000-2014.

In tako smo pristali v trenutku, ko je Ballmer bogatejši od Gatesa. Ballmer vsako leto od podjetja, ki ga ni ustanovil, dobil milijardo dolarjev dividend.