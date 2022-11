Twitter v kaosu raje zaprl pisarne

Elon Musk je po prevzemu Twitterja podjetje spravil v popoln kaos – danes so do ponedeljka kar zaprli pisarne.

Podjetje je zaposlenim poslalo sporočilo, da začasno zapirajo pisarne in da bodo kartice za dostop začasno blokirane. Pisarne bodo ponovno odprli v ponedeljek, 21.11. Uradnega razloga niso navedli, neuradno pa se govori, da naj bi bilo tako zaradi množičnega odstopa zaposlenih. Musk naj bi pri tem komentiral, da najboljši ljudje ostajajo in da ni pretirano zakrbljen.

Zaposlenim je sicer dal do včeraj, torej do 17.11, čas za podpis obljube o opravljanju nadur. Ali pa naj zapustijo podjetje in dobijo odpravnino v višini treh mesečnih plač. Bivši zaposleni na Twitterju objavljajo, da naj bi nekje med 74 in 90 % zaposlenih raje zapustilo podjetje, kot pa delajo »extremely hardcore« (ang. Ekstremno naporno) in se vrnejo v pisarne. To je dodatek razmeroma visokemu številu zaposlenih, ki jih je Musk sicer že odpustil. Musk se je ob vsem tem pohvalil, da je Twitter dosegel vrhunec uporabe.

Reuters je omenil komentar bivšega zaposlenega, da je vprašanje, če bo Twitterjeva spletna stran sploh zdržala čez prihajajoči vikend, saj ob morebitnem izpadu ni več ljudi, ki bi sisteme znali vzpostaviti nazaj.