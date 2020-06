Twitter bo omogočil dobesedno čivkanje

Na Twitterju je trenutno možno objavljati čivke, ki vsebujejo do 280 znakov (razen hiperpovezav), slike, animacije gif in videoposnetke. Iz podjetja pa sedaj sporočajo, da bodo odslej čivki lahko tudi zvočni. Posamezen čivk bo lahko dolg do 140 sekund. Kdor bo želel posneti daljši čivk, bo to lahko storil tako, da bo Twitter čivke spel v nit, ko velja že sedaj za predolga besedila.

Kako uporabna bo novost, bomo še videli. Načeloma velja, da pisano besedilo lahko absorbiramo hitreje od govorjenega, so pa situacije, ko to ni možno. Novost bo sprva dobilo omejeno število ljudi, da jo bodo preizkusili, kasneje pa naj bi bila na voljo vsem.

Poleg zvočnega posnetka bodo seveda čivki lahko še vedno imeli besedilo. Se bo pa zvok predvajal še potem, ko bodo oddrsali navzdol po časovnici.