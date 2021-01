Tudi Sony in Samsung z novimi televizorji

Pred začetkom letošnjega virtualnega sejma CES sta svoje novosti na področju televizorjev predstavila tudi Sony in Samsung.

Sony se je pohvalil z novim slikovnim procesorjem, ki so ga poimenovali »kognitivni procesor XR«. Po njihovih besedah naj bi šlo za slikovni procesor, ki sliko v video signalu razbira »tako kot ljudje«, da torej razume kaj je na motivu. Slikovni procesorji različnih proizvajalcev so že do sedaj razbirali informacije iz video signala in iz posameznih slik, vendar Sony meni, da je procesor XR prvi, ki sliko poudari na način, kot jo tudi človek. Na videu/sliki, kjer nastopa oseba, denimo procesor ustrezno izostri/posvetli/poveča kontrast ravno na njej, v okolici pa ne. Procesor razbira tudi zvok in ga gledalcu poskuša predstaviti tako, kot »prihaja iz slike«. Če denimo igralec govori bolj na levi strani slike, bo televizor zvok »prestavil« malce v levo.

Novi televizorji Sony se imenujejo Bravia XR, v seriji pa je najprestižnejši model Master Series Z9J 8K LED, ki je na voljo v velikostih 75 in 85 palcev. Modeli OLED se na zgornji lestvici začnejo pri modelu A90J, ki je na voljo v velikostih 83, 65 in 55 palcih. Na voljo so tudi cenejši modeli LED.

Vsi modeli so združljivi s standardom HDMI 2.1 (tudi 120 slik na sekundo v ločljivosti 4K), spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR) in samodejnim načinom nizke zakasnitve (ALLM), zato jih Sony oglašuje kot zelo primerne za uporabo z novimi igralnimi konzolami, kot je denimo Playstation 5.

Programsko nove televizorje še vedno upravlja Googlov sistem, le da se tokrat imenuje Google TV. Pri Monitorju smo ga že preizkusili v obliki novega ključka Google ChromeCast, ki podobno funkcionalnost prinaša tudi starejšim televizorjem. Google TV na osnovni strani upravlja z več ponudniki vsebin (Netflix, Amazon Prime, Youtube…) in glede na uporabnikove navade predlaga vsebine, ki bi ga morda zanimale. Zanimivo je, da bo na novih televizorjih na voljo tudi nov Sonyev lasten sistem Bravia Core, ki bo uporabnikom na voljo ponudil video vsebine podjetja Sony Pictures Entertainment in sicer v ločljivostih 4K z bitno širino do celih 80 Mb/s. Še bolj zanimivo je, da bo servis deloval tudi slovenskim uporabniko

Samsung je svojo novo televizijsko floto utemeljil na nadgrajeni lastni tehnologiji QLED. Televizorji Neo QLED so še vedno televizorji LCD (s kvantnimi pikami, ki poskrbijo za večjo barvno globino), le da imajo za osvetlitev sistem Quantum Mini LED. »Mini LEDice« so veliko manjše od običajnih, zato porabijo veliko manj energije in jih je moč v ozadju televizorja imeti več. Osvetlitev omogoča 4096 stopenj svetlosti, kar naj bi omogočalo boljšo izkušnjo HDR.

Druga novost so televizorji MicroLED. Gre za popolnoma novo tehnologijo (o kateri smo v Monitorju že pisali), ki je »samosvetleča« (kot OLED) in ne potrebuje dodatne zadnje osvetlitve. Tehnologija je zaenkrat še draga, zato jo je Samsung namenil najzahtevnejšim uporabnikom, kar je razvidno tudi iz velikosti ustreznih televizorjev – merita namreč kar 100 in 110 palcev. Kasneje bodo na voljo tudi manjši modeli.