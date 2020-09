Tudi Oppo s pametnim televizorjem

Vse več podjetji se spušča na področje televizorjev, na razvojni konferenci je pametni televizor napovedal tudi kitajski Oppo.

Podjetje je sicer v lasti skupine BBK Electronics, ta si lasti tudi proizvajalce telefonov Vivo, OnePlus in Realme. Med slednjimi sta televizorje napovedala OnePlus in Realme, pa tudi Xiaomi, Nokia in Honor, tudi Huawei se naj bi lotil tega področja (Huawei je sicer lastnik znamke Honor). Podrobnosti še niso znane, po govoricah sodeč naj bi predstavili 55 in 65 palčna modela, seveda z Android TV. Telefonov Oppo pri nas praktično ni, vseeno pa bo zanimivo spremljati naval novih podjetji na tem področju.