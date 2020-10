Tudi odkupninske tolpe vse pogosteje z zunanjimi izvajalci

Varnostni bloger Brian Krebs na blogu KrebsOnSecurity.com piše o vse večjih težavah, ki jih imajo hekerske tolpe pri iskanju potencialnih sodelavcev - vse pogosteje se zato obračajo na zunanje izvajalce.

Danes je med pogostejšimi napadi t.i. “ransomware”, torej kripto virusi, ki za sprostitev podatkov terjajo odkupnino, pogosto tudi za več deset ali celo sto tisoč evrov. Bojda pa naj ne bi bil težaven začetni vdor, temveč delo, potrebno, da se pridobi širši dostop do omrežnih virov določene tarče. To delo se vse pogosteje preda zunanjim izvajalcem, ki so plačani določen delež končne odkupnine.

Vsekakor priporočamo branje originalne objave, kjer avtor opisuje konkretno delovanje takih skupin oziroma napadov.