Objavljeno: 24.5.2022

Tudi multinacionalke iz Silicijeve doline imajo "svobodo izražanja"

Pred letom dni je republikanska vlada v Teksasu sprejela zakon, s katerim so želeli upravljavce družbenih omrežij omejiti pri reguliranju objav. Zakon, ki je na primer prepovedoval ukinjanje računov politikov, je zvezno sodišče v Atlanti razglasilo za neustavnega.

Že ob sprejemu zakona so se kresala mnenja, saj so nasprotniki zakona guvernerju očitali, da zakon krši prvi amandma k ameriški ustavi. Ta zapoveduje svobodo izražanja, ki velja za fizične osebe in osebe zasebnega prava, kar so tudi upravljavci družbenih omrežij. Zato države ne morejo predpisati, kakšno uredniško (ali algoritemsko) politiko naj vodijo. Zakon, ki bi prepovedal blokado profilov kandidatov za javne funkcije, ki bi zahteval vrnitev Donalda Trumpa na Twitter in podobno, je zato protiustaven.

Guverner Ron DeSantis je bil nasprotnega mnenja in je trdil, da s tem zakonom v resnici pomagajo ljudem, ki bodo dobili več informacij. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo, da o tem, kaj se objavlja, bere in vidi, odločajo multinacionalke iz Silicijeve doline. DeSenatis je seveda nezadovoljen, ker meni, da družbena omrežja cenzurirajo konzervativne poglede. Tega sicer raziskave ne potrjujejo, temveč kažejo celo rahlo pristranskost v nasprotno smer, a republikanci to mantro radi ponavljajo.

Prizivno sodišče je sedaj zakon razveljavilo zaradi kršitve prvega amandmaja ameriške ustave.