Trump pomilostil tudi bivšega Googlovega inženirja, ki je odtujil 14.000 Googlovih dokumentov in jih predal Uberju

V ZDA je običajno, da odhajajoči predsednik (tudi) ob svojem odhodu pomilosti množico najrazličnejših obsojencev. Navadno so to politiki, ki so mu blizu ali koristni, včasih so to obsojenci, za katere je nekdo dovolj močno lobiral, včasih pa tudi čisto navadni sodno obsojeni kriminalci. V zadnjem »paketu« pomiloščenih je tako tudi Googlov inženir, ki je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kraje poslovnih skrivnosti.

Anthony Levandowski je bil eden od ustanovnih članov Googlove ekipe, ki je pred leti začela z razvojem tehnologije za samovozeče avtomobile in iz katere je kasneje nastalo podjetje Waymo. Leta 2016 je odšel iz podjetja, še pred tem pa je na svoj prenosnik prenesel preko 14.000 Googlovih dokumentov o omenjeni tehnologiji, nato pa ustanovil svoje podjetje Otto.

Tudi podjetje Otto se je ukvarjalo s samovozečimi avtomobili, kmalu za tem pa ga je kupilo podjetje Uber. To je na podlagi znanja, ki je nastalo v Googlu, kaj kmalu začelo preizkušati samovozeče avtomobile in celo tovornjake, ki so se po cestah samodejno orientirali s pomočjo Lidarjev, s katerimi je bil pionir prav Google/Waymo.

Sodnik v San Franciscu je Levandovskega obsodil na 18 mesecev zapora in obsodbo komentiral z besedami, da gre za eno največjih kraj poslovnih skrivnosti do sedaj. Levandovski je sicer tudi v osebnem stečaju, saj je Googlu (oz. krovnemu podjetju Alphabet) zaradi kraje že dolžen 179 milijonov dolarjev. Tudi Uber je Levandovskega seveda kaj kmalu odpustil, kmalu nato pa se je z samovozečimi avtomobili nehal ukvarjati.

Za pomilostitev Levandowskega sta lobirala ustanovitelj Oculusa Palmer Luckey in velikan Silicijeve doline Peter Thiel (eden očetov Paypala in ustanovitelj podjetja Palantir). V obrazložitvi pomilostitve je Donald Trump citiral zgoraj omenjenega sodnika, ki je ob sodbi dejal tudi, da je Levandowski »briljanten inženir, ki ga naša država potrebuje«. Levandovski svoje zaporne kazni zaradi COVID-19 še ni začel prestajati.