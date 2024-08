Trump napovedal platformo za kriptovalute

Bivši ameriški predsednik in kandidat za novi mandat Donald Trump je napovedal lansiranje nove platforme za kriptovalute.

Platforma kljubovalnega imena The DeFiant Ones bo namenjena predvsem nebančnim in zapostavljenim skupnostim. Trump pravi, da so povprečnega Američana predolgo zatirale velike banke in finančne elite ter da je napočil čas, da se državljani ZDA združijo. Čeprav so podrobnosti o platformi še vedno neznane, Trump in njegova sinova namigujejo, da bo projekt omogočil hitrejši in bolj pravičen dostop do finančnih storitev za tiste, ki jih tradicionalne banke zavračajo. Eric Trump je v intervjuju za New York Post dejal, da bi njihova tehnologija lahko omogočila hitro odobritev ali zavrnitev posojil na podlagi matematičnih algoritmov namesto okamenlih bančnih politik. Sredstva bi tako lahko bila posamezniku na voljo v nekaj minutah, namesto v mesecih.

Kljub temu obstajajo pomisleki glede dejanske koristi kriptovalut za nebančne osebe, saj poročila kažejo, da se kripto transakcije ne razlikujejo bistveno od tradicionalnih finančnih transakcij v smislu stroškov, medtem ko so kripto sredstva bolj nagnjena k špekulacijam kot k plačilom.

To ni prvi Trumpov vstop v svet kriptovalut, bil je že govorec na Bitcoin konferenci in je zaslužil več milijonov dolarjev z zbirko NFT-jev.