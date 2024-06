Trije ponudniki umetne inteligence hkrati prenehali delovati

Včeraj so se trije različni sistemi umetne inteligence, ChatGPT, Claude in Perplexity, hkrati soočili s težavami v delovanju, kar nakazuje na možno globalno težavo v infrastrukturi.

Najbolj priljubljena generativna umetna inteligenca na planetu ChatGPT je bila tekom dopoldneva večkrat nedosegljiva, medtem ko sta težave imela tudi druga dva bota, ki pa sta se vrnila v normalno delovanje hitreje kot izdelek podjetja OpenAI. Googlov Gemini ni imel večjih težav, čeprav so nekateri uporabniki poročali o občasni nedosegljivosti.

Neobičajno je, da trije (ali celo štirje) različni sistemi hkrati doživijo podobne težave, kar nakazuje, da je morda vzrok v skupni komponenti infrastrukture, ki jo uporabljajo rešitve AI. Do sedaj nobeden od proizvajalcev ni podal uradnih pojasnil za težave, ki so jih doživeli v torek. Dogodek kaže na odvisnost AI sistemov od stabilne in zanesljive infrastrukture ter potrebo po izboljšanju odpornosti teh sistemov proti morebitnim globalnim težavam.