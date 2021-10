Trg telefonov se je zmanjšal za 6,7%

Podjetje IDC je objavilo poročilo, v katerem pišejo o padcu pri distribuciji novih pametnih telefonov za 6,7% v tretjem četrtletju 2021.

Po celem svetu se je tako v tem četrtletju dostavilo 331,2 milijona telefonov, padec je dvakrat višji od pričakovanega (2,9%). Po njihovih besedah gre predvsem za to, da so težave z dobavnimi verigami in s primanjkljaji pri procesorjih in drugi elektroniki le dohitele tudi proizvajalce pametnih telefonov. Največji padec so doživele regije, ki jim proizvajalci tudi sicer namenjajo najmanj pozornosti – sem spada tudi naš konec Evrope (CEE, Central and Eastern Europe) in Azija (brez Kitajske in Japonske), manjši padec pa so zabeležili v ZDA, zahodni Evropi in na Kitajskem.

Največji delež ima še vedno Samsung, na drugem mestu je Apple, oni so tudi eden redkih proizvajalcev, ki je v tem času celo zabeležil rast. Na tretjem mestu je Xiaomi, na četrtem pa sta izenačena Vivo in Oppo.