Objavljeno: 5.8.2024 05:00

Tožba zoper TikTok zaradi zbiranja podatkov o otrocih

Konec minulega tedna je ameriško pravosodno ministrstvo vložilo tožbo zoper TikTok, v kateri mu očitajo nezakonito zbiranje podatkov osebnih podatkov o mladoletnih uporabnikih. Zahteva tudi takojšnjo začasno odredbo, ki bi temu naredila konec.

Sklicujejo se na kršitve zakona COPPA iz leta 1998 (Children’s Online Privacy Protection Act), po katerem mora TikTok dokazati, da otroci oziroma mladoletni niso njegovo glavno občinstvo. TikTok trdi, da to storijo tako, da od novih uporabnikov ob registraciji zahtevajo vpis rojstnega datuma. A uporabniki lahko vpišejo lažni rojstni datum in če jih takrat aplikacija zavrne, preprosto poizkusijo znova in vnesejo drug, zgodnejši datum.

Po podatkih, na katere se sklicuje ministrstvo, ima TikTok večinoma uporabnike, ki so mlajši od 13 let, kar je nezakonito. Podjetju sedaj grozi kazen v višini do 50.000 dolarjev na vsako kršitev. TikTok zanika kakršnokoli nezakonito ravnanje.

TikTok ponuja tudi Kids Mode, ki naj bi varoval uporabnike. V njem so profili drugim nevidni, prav tako si ne morejo izmenjevati sporočil ali si ogledovati problematičnih vsebin. A v tožbi mu očitajo, da tedaj zbere še več informacij o tovrstnih uporabnikih. Te podatke pa naj bi tudi prodajali. Nekateri starši so od TikToka že zahtevali izbris profilov svojih otrok, a jih pogosto ignorira.