Objavljeno: 13.1.2022 12:48

Tožba zaradi kopiranja igre PUBG

Podjetje Krafton, razvijalec izredno priljubljene igre PUBG, toži Apple in Google, ker nista odstranila igre, ki naj bi njihovo igro brezpravno kopirala.

Gre za igro »Free Fire«, ki naj bi kopirala več različnih zaščitenih lastnosti igre PUBG – med drugimi je to sama struktura igre, oprema, orožje in lokacije. Po mnenju Kraftona bi morala Apple in Google igro odstraniti iz svojih trgovin z aplikacijami, a tega klub več pozivom nista storila. Še več, razvijalec igre Free Fire, singapursko podjetje Garena, je lani predstavilo še eno podobno igro, »Free Fire Max«, v prvih treh mesecih 2021 pa naj bi s temi igrami zaslužilo čez 100 milijonov dolarjev. Med obtoženim je tudi Googlovo spletišče (oziroma hčerinsko podjetje) YouTube, saj gostijo posnetke z igranjem omenjenih iger.