Tinder izbira fotografije s pomočjo umetne inteligence

Tinder uvaja novo funkcijo, ki bo uporabnikom omogočala lažjo izbiro najboljših fotografij za njihove profile.

Najbolj priljubljena aplikacija za zmenke bo s pomočjo umetne inteligence odpravila ugibanja pri izbiri najbolj privlačnih fotografij. Z uporabo orodja Photo Selector bodo morali uporabniki posneti selfi znotraj aplikacije in dovoliti dostop do kamere na svoji napravi. Nato bo aplikacija s pomočjo umetne inteligence in prepoznavanja obrazov izbrala najprimernejšo profilno sliko glede na to, kakšno osebo posameznik išče. Obdelava fotografij bo potekala na napravi in se ne bo nalagala na Tinderjeve strežnike.

Pri Tinderju pravijo, da je namen orodja Photo Selector pomagati uporabnikom pri osredotočanju na ustvarjanje pomembnih povezav s prihrankom časa pri pripravi profilov. V študiji, ki jo je aplikacija izvedla med 7000 uporabniki, starimi med 18 in 25 let, so namreč ugotovili, da uporabniki v povprečju za izdelavo in izbiro profilne fotografije porabijo kar 33 minut.

Orodje Photo Selector bo na voljo za naprave z operacijskima sistemoma iOS in Android v ZDA že julija, medtem ko bo preostali trg pripomočka deležen konec letošnjega poletja.