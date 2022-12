TikTok vohunil za ameriškima novinarkama

TikTok je potrdil, da so nekateri njegovi zaposleni vohunili za ameriškimi uporabniki, med njimi tudi vsaj dvema novinarkama. Končala se je namreč zunanja preiskava, ki so jo v podjetju uvedli po oktobrskih obtožbah Forbesa, da je podjetje nezakonito beležilo lokacijo nekaterih uporabnikov, tudi novinarjev.

Zaradi tega so v ByteDanceu, ki je lastnik TikToka, naročili neodvisno preiskavo. Ta je pokazala, da sta dva zaposlena v ZDA in dva na Kitajskem nezakonito spremljale podatke o uporabnikih. Šlo naj bi za neposrečen poizkus odkrivanja odtekanja podatkov iz podjetja. Zanimalo jih je, ali so bili nekateri zaposleni v stiku z novinarji. Zaradi tega so sledili novinarkama Emily Baker-White iz BuzzFeeda in kasneje Forbesa ter Cristini Criddle in Financial Timesa. Iz Forbesa sicer poročajo, da naj bi bilo prizadetih še več njihovih novinarjev.

V ByteDanceu so zatrdili, da so vse storilce že odpustili in uvedli mehanizme, ki bodo tovrstne ekscese v prihodnosti preprečevali. Zagotavljajo, da zasebnost jemljejo izredno resno. TikTok ima namreč hude težave, saj ga v ZDA prepovedujejo zvezna vlada, oblasti posameznih zveznih držav, nekatere univerze itd. Čedalje glasnejši so tudi pozivi v senatu, da je treba TikTok v celoti prepovedati. Gre za vprašanja zasebnosti in nacionalne varnosti, saj TikTok zbira veliko podatkov o uporabnikih. Potekajo intenzivna pogajanja z Bidnovo administracijo o prihodnosti podjetja, a je izid še uganka.

The New York Times