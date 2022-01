Težave s polprevodniki – Canonovi tonerji za tiskalnike po novem brez preverjanja avtentičnosti

Po letih hudih bojev, ko so se proizvajalci tiskalnikov trudili, da bi uporabniki uporabljali izključno originalni potrošni material (barvne kartuše in tonerje) in v ta namen razvili posebne čipe v le teh, jih je v poraz prisililo – svetovno pomanjkanje čipov.

Nemška podružnica Canona tako sporoča, da bodo zaradi pomanjkanja čipov njihovi tonerji po novem (začasno) brez vgrajenih čipov, ki jih tiskalnik potrebuje za potrditev, da gre za originalen potrošni material. Opozarjajo, da bo zato tiskalnik uporabnika obvestil, da potrošni material ni originalen, vendar temu v resnici ni tako. Hkrati zatrjujejo, da kakovost tiskanja zaradi tega ne bo trpela.

Zelo podobno že leta (in desetletja) zatrjujejo proizvajalci in prodajalci neoriginalnega potrošnega materiala. Kako ironično…