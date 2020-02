Tesla prvič z dobičkom

Objavljeno: 31.1.2020 11:31

Tesla je objavila poslovne rezultate za zadnje četrtletje, prvič pa so dosegli dobiček na letnem nivoju.

V zadnjem četrtletju so namreč imeli za dobrih sedem milijard dolarjev prihodkov in slabih 400 milijonov dolarjev dobička. Končni dobiček za celo leto je sicer nizek – le 35 milijonov dolarjev, a vseeno gre podjetju bolje, kot so napovedovali analitiki. Letos so v Šanghaju predčasno odprli tovarno za izdelavo nekoliko cenejšega cestnega terenca, imenovanega Model Y, v 2021 načrtujejo odprtje še ene tovarne, tokrat blizu Berlina.

Pri podjetju pravijo, da od sedaj naprej pričakujejo pozitivno poslovanje, vrednost delnic pa je že poskočila za dobrih deset odstotkov. Največ uspehov je zabeležil Model 3, prodaja dražjih modelov Model S in Model X pa je padla glede na leto pred tem.