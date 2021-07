Objavljeno: 19.7.2021 12:57

Tesla predstavila naročnino za »avtonomno« vožnjo

Pri Tesli so predstavili mesečno naročnino 199 dolarjev, s katero dobimo dostop do »povsem avtonomne vožnje«.

Pri tem bodo morala vozila, proizvedena pred letom 2019, dobiti strojno nadgradnjo, ki velja 1.500 dolarjev. Gre za paket »Full Self-Driving«, ta je doslej bil del dodatne opreme in je veljal 10.000 dolarjev. Paket pa kljub imenu ne ponudi povsem avtonomne vožnje, pri Tesli poudarjajo, da trenutna tehnologija »potrebuje aktivni nadzor s strani voznika in ne naredijo vozila povsem avtonomnega«. Uporabniki starejših Teslinih vozil so ogorčeni, saj jim je bilo obljubljeno, da imajo vozila z letnico med 2016 in 2019 že vgrajeno strojno opremo za FSD (»Full Self-Driving«). Podjetje se na kritike ni odzvalo, velja pa omeniti, da so lani odpustili ekipo za odnose z mediji.

Moramo priznati, da ne razumemo, kako lahko pri Tesli ponujajo paket za »povsem samostojno vožnjo«, v isti sapi pa poudarjajo, da ne gre za avtonomno delovanje vozila in da je potreben aktivni nadzor s strani voznika.