Temeljita prenova za Webex

Cisco Webex je bil v preteklosti videokonferenčna storitev za poslovno rabo številka ena, vendar so tekmeci v zadnjih letih, še posebej pa letos, nedvomno bolje izkoristili priložnosti na trgu. Toda Webex se vrača s temeljito prenovo, ki storitev zopet postavlja ob bok programom, kot so Zoom, Google Meet in Microsoft Teams. Z nekaterimi funkcionalnostmi pa jih želijo celo prehiteti.

Novosti lahko združimo v tri skupine: enostavnejše sodelovanje, lažje opravljanje dela na daljavo in boljša uporabniška izkušnja. V okviru tega je Cisco močno prenovil grafični uporabniški vmesnik programa, s ciljem, da bi bil lažji za rabo še posebej v scenarijih z velikim številom sodelujočih.

Webex odslej omogoča več različnih pogledov na sestanke, med drugim galerijski pogled in samodejno povečevanje video okna trenutnega govorca (speaker view). Pogledi so zdaj prilagodljivi, oblikujemo lahko posebne postavitve za specifične tipe rabe. Program odslej podpira obsežne dogodke in srečanja s tja do 100.000 sodelujočimi.

Zanimiv je koncept nastavljivih predlog za različne tipe sestankov. Program zna denimo omejiti dolžino sestankov, pri tem pa lahko tudi prikaže tudi uro, ki prikazuje preostali čas na voljo. Za pomoč okroglim mizam zna program samodejno vsakemu govorcu nameniti določen časovni okvir za govor, kjer ga drugi sodelujoči ne morejo motiti ali prekiniti.

Najbolj unikatna pa se zdi nova tehnologija, ki uporablja v ozadju strojno učenje za razpoznavo kretenj sodelujočih. Webex pri tem razpozna kretnjo in na podlagi te opravi akcijo ali pa jo spremeni v animirane smeške (emoji).

Za videokonferenčni program je brez dvoma ključnega pomena kakovost video posnetkov in zvoka. Webex ima izboljšan algoritem za pretočni video prenos, novo tehnologijo za odstranjevanje šumov, programski ojačevalnik govora. Novost je tudi samodejno ustvarjanje podnapisov in pisnih zapiskov sestankov, če seveda uporabljamo enega od devetih podprtih jezikov.

Novi Webex ponuja precej boljša orodja za ostale načine komunikacije, predvsem trenutno sporočanje, kjer si želijo odtrgati delež tega, kar danes nadzorujeta Microsoft in Slack. Tu so šli tako daleč, da nad pogovori bdi umetna inteligenca in pomaga uporabnikom v ospredje postaviti projekte, pogovorne skupine in osebe, ki so v določenem trenutku najpomembnejši.

Za pomoč pri vodenju sestankov je zdaj na voljo posebna stran za zaključek sestanka, kjer lahko na enem mestu naredimo ali pregledamo avtomatsko generirane zapiske, posredujemo gradivo na elektronske naslove sodelujočih in celo opravimo rezervacije za naslednje sestanke. Mimogrede, Cisco najavlja, da bo program kmalu znal med sestankom na izgovorjen ukaz razpoznati in zapisati novo aktivnost v seznam nalog.

