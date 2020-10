Telekomovo omrežje z večurnim izpadom

Telekom Slovenije je včeraj, torej v torek, 6.10, doživel večji izpad storitev tako na fiksnem kot mobilnem omrežju.

Izpad je trajal okoli tri ure, med drugim so bili za nekaj časa onemogočeni tudi klici na nujne številke, denimo 113. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za programsko napako, v spletu se pojavljajo govorice, da naj bi bilo to povezano z nadgradnjo opreme v Ajdovščini. Za komentar smo se obrnili na Telekom Slovenije, odgovor (ki žal ne vsebuje kakih tehničinih podrobnosti) objavljamo v celoti:

V torek, 6. oktobra 2020, je v dopoldanskem času nepričakovano prišlo do težav v delovanju opreme enega od pomembnih sistemov, zaradi česar je bilo moteno delovanje nekaterih komunikacijskih storitev, predvsem IP-telefonije, številk 080 in delno tudi mobilni prenos podatkov, kar so občutili nekateri naši uporabniki. V navedenem primeru je prišlo do motenj delovanja programske opreme, kjer imamo sicer vzpostavljeno nadomestno rešitev. Skladno z operativnimi postopki smo nemudoma aktivirali naše strokovnjake za omrežje in dobavitelja opreme, ki so težavo locirali in izolirali ter znova vzpostavili nemoteno delovanje. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje.