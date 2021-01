Telegram omogočil uvoz pogovorov WhatsApp

Objavljeno: 29.1.2021 11:49

Telegram je na račun novih pravil zasebnosti pri WhatsAppu doživel občuten dvig novih uporabnikov, sedaj pa so omogočili tudi uvoz pogovorov iz te aplikacije.

WhatsApp je v lasti Facebooka, ta pa je pred časom spremenil politiko zasebnosti in dvignil količino podatkov, ki se jih deli med WhatsAppom in Facebookom. To je sprožilo plaz kritik, med drugim smo pred tedni omenili tudi Tvit Elona Muska, v katerem je priporočil uporabo storitve Signal. Facebook je vpeljavo omenjene politike zasebnosti sicer prestavil, a vseeno se je veliko uporabnikov začelo ozirati po konkurenčnih pogovornih aplikacijah.

Poleg WhatsAppa omogoča Telegram po novem tudi uvoz pogovorov iz aplikacij Line in KakaoTalk. Je pa pri tem tudi omejitev, da morajo imeti vsi vpleteni tudi Telegram račun. Storitev ima po svetu že čez 500 milijonov uporabnikov, kar je približno četrtina toliko, kot jih ima WhatsApp.