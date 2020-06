Telefon Vivo X50 z napredno stabilizacijo slike

Malo znani kitajski proizvajalec pametnih telefonov Vivo je pred kratkim začel s prodajo modelov X50, v novem videu pa so pokazali, kaj zmore vgrajena stabilizacija slike.

Gre za zelo zmogljivo optično stabilizacijo slike, ki je podobna tisti, ki jih ponujajo samostojna držala. V praksi gre za premikanje leče v vse smeri, kjer so potrebovali pol leta razvoja, da so sistem dovolj zmanjšali za vgradnjo v telefon. Stabilizacija deluje tako pri zajemu videa kot pri fotografiranju. Ti telefoni so zaenkrat na prodaj le na kitajskem, a gre za dober pokazatelj, kaj lahko v kratkem pričakujemo.

Vsekakor priporočamo ogled predstavitvenega videa, čeprav je v kitajskem jeziku:

6asfXU18dy0

Že pred leti smo sicer preizkusili zmogljivo stabilizirano kamero DJI Osmo, namenjeno uporabi v navezi s telefonom.

pFS2yGaYNSk